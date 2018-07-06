Спавшего на лавке Сергея Пенкина обокрали в центре Москвы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Певца Сергея Пенкина ограбили, пока он спал на лавке на Кузнецком мосту, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Эстрадный певец Пенкин заявил, что отдыхал и пил алкоголь со случайными знакомыми в кафе "Шоколадница" на Кузнецком мосту. Около трех часов ночи он вышел из кафе и уснул на лавке на улице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, через час певец проснулся и понял, что у него пропали золотая цепочка с крестом и иконой, золотое кольцо, часы Saint Honore и телефон Iphone X.

Полиция проводит проверку.