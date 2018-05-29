Задержаны похитившие костюмы у труппы Киркорова школьники

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили личности двух подростков, похитивших сценические костюмы у труппы Филиппа Киркорова перед концертом в городе Павлово Нижегородской области.

"По предварительной информации, двое подростков 13 и 15 лет проникли вечером 27 мая в фургон, где похитили четыре красных и четыре черных костюма, принадлежащие артистам кордебалета одного из известных артистов. Сейчас школьники доставлены в отделение полиции, проводятся процессуальные действия", - сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. "Костюмы в настоящее время изъяты", - уточнил собеседник агентства.

Накануне пресс-секретарь Киркорова Ольга Алексеева сообщала агентству "Интерфакс", что из фур со всем необходимым для выступления артиста были похищены восемь костюмов на общую сумму $11 тыс.

Сам певец вечером в понедельник в своем аккаунте в Instagram написал, что концерт в Павлово "он запомнит навсегда". "Слабо себе представляю картину как воры, укравшие мои и моего балета концертные костюмы сегодня ночью из наших фур, разгуливают в них по Павлово!! В любом случае, если кому-то эти костюмы скрасили или украсили жизнь, или кому-то легче от этого стало в жизни - да на здоровье! Жизнь так коротка и быстротечна, чтобы переживать из-за такой ерунды! Мы себе новые пошьем, еще лучше", - написал Киркоров.