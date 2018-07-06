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Москва

Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Для проведения ремонтных работ в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли четырех станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Так, с 22:00 6 июля до открытия метро 9 июля закроют для пассажиров южный вестибюль станции "Орехово" и западный вестибюль станции "Рязанский проспект". Кроме того, с 23:00 6 июля до открытия метро в понедельник закроют западный вестибюль "Новогиреево".

Для входа и выхода с этих трех станций можно воспользоваться противоположными вестибюлями.

Помимо этого, для продолжения работ по установке навеса над лестничным маршем в субботу и воскресенье закроется вестибюль станции "Третьяковская", попасть на которую можно будет через станцию "Новокузнецкая".

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