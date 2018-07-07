Медведев и президент Хорватии встретятся в Сочи и вместе посмотрят футбол

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу в Сочи проведет встречу с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В Сочи состоится встреча председателя правительства Российской Федерации с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, в ходе которой планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно гуманитарного сотрудничества России и Хорватии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оба политика будут присутствовать на матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу между сборными командами России и Хорватии.