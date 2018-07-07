Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция Москвы составила очередной административный протокол на стритрейсершу Мару Багдасарян, на этот раз - за вождение без прав.

"7 июня 2018 года около 01.30 сотрудниками столичной госавтоинспекторами на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль "Мерседес". При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Осведомленный источник пояснил агентству, что водителем автомобиля была Мара Багдасарян.

"При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами", - добавили в полиции.

Иномарка была задержана и перемещена на специализированную стоянку, а водитель отстранена от управления транспортным средством, сообщили в пресс-службе.

"В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"",- отметил собеседник агентства.