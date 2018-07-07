Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция Москвы составила очередной административный протокол на стритрейсершу Мару Багдасарян, на этот раз - за вождение без прав.
"7 июня 2018 года около 01.30 сотрудниками столичной госавтоинспекторами на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль "Мерседес". При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Осведомленный источник пояснил агентству, что водителем автомобиля была Мара Багдасарян.
"При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами", - добавили в полиции.
Иномарка была задержана и перемещена на специализированную стоянку, а водитель отстранена от управления транспортным средством, сообщили в пресс-службе.
"В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"",- отметил собеседник агентства.
Багдасарян "прославилась" в мае 2016 года, когда группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, устроила гонки на внедорожнике "Гелендваген" с сотрудниками правоохранительных органов на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.
Багдасарян также была в машине. Позже суд отправил ее под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции. С тех пор на счету Багдасарян длинный список судебных разбирательств и приговоров.