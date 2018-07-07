Москва

Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция Москвы составила очередной административный протокол на стритрейсершу Мару Багдасарян, на этот раз - за вождение без прав.

"7 июня 2018 года около 01.30 сотрудниками столичной госавтоинспекторами на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль "Мерседес". При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Осведомленный источник пояснил агентству, что водителем автомобиля была Мара Багдасарян.

"При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами", - добавили в полиции.

Иномарка была задержана и перемещена на специализированную стоянку, а водитель отстранена от управления транспортным средством, сообщили в пресс-службе.

"В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"",- отметил собеседник агентства.

Багдасарян "прославилась" в мае 2016 года, когда группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, устроила гонки на внедорожнике "Гелендваген" с сотрудниками правоохранительных органов на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Багдасарян также была в машине. Позже суд отправил ее под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции. С тех пор на счету Багдасарян длинный список судебных разбирательств и приговоров.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Мара Багдасарян

Новости по теме

Москва
Британца опоили и обокрали в одном из такси МосквыБританца опоили и обокрали в одном из такси Москвы
Источник рассказал, что иностранный журналист приехал освещать ЧМ-2018, но лишился телефона и банковских картПодробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
 Пять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы
Пройти муниципальный фильтр смогли кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Союза горожан", а также идущий самовыдвиженцем действующий мэрПодробнее
Красовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра МосквыКрасовский не смог собрать подписи для участия в выборах мэра Москвы
Ранее из предвыборной гонки по той же причине выбыл оппозиционер Илья ЯшинПодробнее
 В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформыВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы
Ранее власти не разрешили проводить акции в начале июля из-за ЧМПодробнее
 Муниципальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатовМуниципальный фильтр на выборы мэра Москвы прошли пятеро кандидатов
У оставшихся кандидатов есть время до вечера вторникаПодробнее
 Москва и область согласуют бесплатный проезд пенсионеров в пригородных электричкахМосква и область согласуют бесплатный проезд пенсионеров в пригородных электричках
Собянин констатировал, что столица не может принять решение для своих пенсионеров без учета пенсионеров ПодмосковьяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЗаблокированные в тайское пещере дети написали письма родственникамСпортСборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018МоскваБританца опоили и обокрали в одном из такси МосквыВ миреЗа два месяца Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтовЭкономика"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзитВ миреЭкс-советник президента США пожаловался на желание Трампа дружить с Путиным

Задержан инкассатор, похитивший 10 млн рублей из столичного банка

Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем

Число жертв ливней в Японии достигло 35 человек

Митинг коммунистов против повышения пенсионного возраста прошел в Барнауле

Британца опоили и обокрали в одном из такси Москвы

Британца опоили и обокрали в одном из такси МосквыИсточник рассказал, что иностранный журналист приехал освещать ЧМ-2018, но лишился телефона и банковских карт Подробнее

Источник сообщил о характеристиках нового российского "летающего радара"

Минобороны РФ объявило о договоренности с боевиками в провинции Деръа о прекращении огня

Заблокированные в тайское пещере дети написали письма родственникам

Заблокированные в тайское пещере дети написали письма родственникамСпасатели не смогли откачать всю воду и пытаются пробурить скважины Подробнее

Что случилось этой ночью: суббота, 7 июля

Мировое беспокойство по поводу встречи Трампа и Путина, масштабные блокировки в Twitter и пари Ибрагимовича с Бэкхемом Подробнее

Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если ему смогут доказать существование Бога

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF4Швеция Швеция– : –17:00Англия Англия17:00QF3Россия Россия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00