Уголовное дело возбуждено после ограбления британца в московском такси

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи личных вещей у гражданина Великобритании в московском такси.

"В полицию поступило сообщение, о том, что в медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 3.30 утра он сел в автомобиль такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, и когда проснулся, обнаружил отсутствие личных вещей",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В пресс-службе заверили, что принимаются меры к розыску и задержанию автомобиля, в который сел мужчина, и лиц, находившихся в транспортном средстве.