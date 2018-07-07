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Москва

"Би-би-си" подтвердила, что с ее сотрудником произошел инцидент в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На "Би-би-си" подтвердили, что с их сотрудником в Москве произошел инцидент, но он уже в порядке и продолжает работу.

"Произошел инцидент, которым теперь занимается российская полиция", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель британской корпорации.

Он также отметил, что сотрудник "Би-би-си" "в порядке и продолжает работу".

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Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя "Би-би-си" усыпили и обокрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "Би-би-си", чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег",- сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.

"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.

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