Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до оранжевого

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уровень погодной опасности в Москве и Московской области до конца воскресенья повышен с желтого до оранжевого, предпоследнего, сообщает Гидрометцентр России.

По информации ведомства, это связано с сильными ливнями в регионе. Кроме того, сохраняется вероятность порывистого ветра до 12-17 м/с и грозы.

Гидрометцентр уточняет, что на понедельник, 9 июля, в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночь похолодает до 14-16 градусов, днем ожидается 21-23 градуса, местами возможен дождь и гроза, усиление ветра до 12-17 м/с.

Сильные ливни обрушились на Москву в ночь на воскресенье. По оценкам синоптиков, в центре столицы, на улице Балчуг, за несколько часов выпало около 44 мм осадков при месячной норме для июля 94 мм.