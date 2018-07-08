Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни обрушились на Москву в ночь на воскресенье, больше всего осадков выпало в центре города, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, на улице Балчуг ночью и утром выпало 44 мм осадков.

Месячная норма осадков для Москвы составляет в июле 94 мм. Многолетние расчеты ведутся по данным наблюдений на метеостанции ВДНХ.

В столичном регионе из-за грозы и усиления ветра до 17 м/с действует желтый уровень погодной опасности.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в Москве в воскресенье сохранится дождь, местами сильный, может выпасть до 10 мм, местами - до 20 мм осадков. Возможна гроза, температура воздуха не превысит 21-23 градусов.

В связи с обильными осадками ГУП "Мосводосток" мобилизовал для работы на улицах города 278 бригад в составе более 1100 сотрудников и 369 единиц спецтехники.