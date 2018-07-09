Желтый уровень погодной опасности сохранится Москве из-за гроз

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Грозы, дожди и порывистый ветер сохранятся в Москве и Московской области до среды, сообщает Гидрометцентр России. Ведомство объявило "желтый" уровень погодной опасности в регионе как минимум на ближайшие 36 часов.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается 21-23 градуса, местами дождь, гроза, порывистый ветер до 15 м/с.

Во вторник в городе потеплеет до 24, по области - до 26 градусов, возможны кратковременные дожди с грозами, ветер до 10 м/с.

В среду в Московском регионе температура поднимется до 26 градусов, прогнозируются дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве и Московской области в воскресенье был повышен с "желтого" до "оранжевого", предпоследнего, из-за сильных ливней и гроз.

Сильные дожди обрушились на столицу в ночь на воскресенье. По оценкам синоптиков, в центре города, на улице Балчуг, за несколько часов выпало около 44 мм осадков при месячной норме для июля 94 мм.