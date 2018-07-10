Замдекана юрфака МГУ арестован на два месяца по делу о рейдерском захвате

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, обвиняемого в махинациях.

"По ходатайству следователя в отношении Степанова-Егиянца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Замдекана был задержан 7 июля. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Как стало известно в суде, Степанов-Егиянц причастен к рейдерскому захвату компании "Автофинанс". Как считают следователи, он совместно с другими соучастниками путем обмана с использованием поддельного паспорта вывел из числа руководителей общества экс-главу компании (является потерпевшим по делу) и завладел имуществом "Автофинанса".

Ущерб от его действий превысил 39 млн рублей.