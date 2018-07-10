Главные новости
В миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВ миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018
Москва

Замдекана юрфака МГУ арестован на два месяца по делу о рейдерском захвате

Ущерб от его действий оценивается в 39 млн рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, обвиняемого в махинациях.

"По ходатайству следователя в отношении Степанова-Егиянца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Замдекана был задержан 7 июля. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Как стало известно в суде, Степанов-Егиянц причастен к рейдерскому захвату компании "Автофинанс". Как считают следователи, он совместно с другими соучастниками путем обмана с использованием поддельного паспорта вывел из числа руководителей общества экс-главу компании (является потерпевшим по делу) и завладел имуществом "Автофинанса".

Ущерб от его действий превысил 39 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, МГУ, Владимир Степанов-Егиянц
Москва
Власти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевикомВласти Подмосковья уточнили штрафы владельцам участков, заросших борщевиком
Подготовленный законопроект предусматривает штрафы до 1 млн рублейПодробнее
 Футболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горах
Черчесов обещает на ЧМ-2022 еще более высокий результат, а Смолов сказал бы самому себе все то, что говорят сейчас разочарованные фанатыПодробнее
 Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковНочью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадков
Дождь продолжится и в воскресенье днем, возможна грозаПодробнее
 В Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналистаВ Москве задержан предполагаемый участник ограбления британского журналиста
Ведется розыск соучастника преступленияПодробнее
Лишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулемЛишенную прав Мару Багдасарян в очередной раз задержали за рулем
Любительницу быстрой езды остановили на 3-й Магистральной улице, ее Mercedes переместили на спецстоянкуПодробнее
 Суд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщикаСуд в Москве арестовал задержанного по запросу ОАЭ британского болельщика
Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банковской сфереПодробнее
 В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018
Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее
 Пять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра Москвы
Пройти муниципальный фильтр смогли кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Союза горожан", а также идущий самовыдвиженцем действующий мэрПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Фотохроника 9 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 9 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВ миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В РоссииСуд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"СпортФедерация футбола Украины решила компенсировать хорвату Вукоевичу штраф ФИФАВ РоссииОчередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утра

Россиянин Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" до 2027 года

Хорват Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины

Он решил сам заплатить штраф ФИФА, наложенный за лозунги "Слава Украине!" после матча с Россией Подробнее

В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства России

В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства РоссииРанее украинский омбудсмен заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФ Подробнее

Двух гимназистов в Петербурге лишили стипендии за участие в акциях Навального

Ливень размыл построенные к ЧМ-2018 дороги и набережные в Нижнем Новгороде

Черчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018

Черчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией нападающий не реализовал пенальти Подробнее

Член правления ВТБ Верхошинский станет главным управляющим директором Альфа-банка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00