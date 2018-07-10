Что произошло за день: вторник, 10 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Операция по спасению из затопленной пещеры в Таиланде детской футбольной команды и тренера завершилась успешно. Сегодня с помощью водолазов были эвакуированы последние четыре ребенка и взрослый. Они провели в пещере более двух недель.

- Депутаты Госдумы собрались исключить из законопроекта норму об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России. Сейчас, по словам Вячеслава Володина, идет обсуждение вопроса, целесообразно ли сохранить административную ответственность для бизнеса за исполнение антироссийских санкций.

- Руководитель тушения пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Андрей Бурсин арестован по решению суда. Ранее следствие предъявило ему обвинения в халатности. На сегодняшнем заседании руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин заявил, что коллеги Бурсина угрожали потерпевшим.

- Власти 61 региона направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства повысить пенсионный возраст в России.

- В Кремле объяснили стереотипами и русофобией слова американского сенатора Джона Кеннеди, побывавшего недавно в Москве и заявившего, что иметь дело с российским правительством все равно что с мафией.

- Слухи о переходе Криштиану Роналду в туринский "Ювентус" подтвердились. Мадридский "Реал" официально объявил, что отпускает нападающего.

- Украинская федерация футбола решила компенсировать исключенному из делегации сборной Хорватии экс-игроку киевского "Динамо" Огнену Вукоевичу штраф, который на него наложила ФИФА за видеоролик с приветствием "Слава Украине!". Однако Вукоевич от украинской финансовой помощи отказался.

- Тренер сборной России Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачную игру Федора Смолова на ЧМ-2018. В четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией нападающий не реализовал пенальти.

- Владимир Путин назначил спецпредставителем по цифровому и технологическому развитию полного тезку своего пресс-секретаря.

- У офиса "Яндекса" с пяти утра выстроилась очередь за первым разработанным компанией гаджетом - "умной колонкой". Ажиотажный спрос на "Яндекс.Станцию" скорее всего не позволит приобрести ее всем желающим в первые дни появления на прилавках.

- Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, обвиняемого в причастности к рейдерскому захвату.

- Отравившийся "Новичком" житель британского городка Эймсбери пришел в сознание, однако по-прежнему находится в критическом состоянии.