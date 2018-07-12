Мосгоризбирком объяснил, почему создание "дачных" избирательных участков не потребует допфинансирования

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В связи с образованием на предстоящих выборах мэра Москвы загородных избирательных участков дополнительных расходов бюджета не потребуется, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов "Интерфаксу" в четверг.

"Общий бюджет городской избирательной комиссии на проведение выборов мэра утвержден на уровне 572,5 млн рублей. С инициативой дополнительного выделения финансирования мы не выходили", - сказал он.

По словам Горбунова, оплата работы членов избирательных комиссий на мэрских выборах будет на том же уровне, что и в ходе выборов президента.

"Дополнительные средства на оплату работы новых избирательных комиссий за пределами города будут получены за счет перераспределения средств и экономии за счет укрупнения избирательных участков в границах Москвы. Что касается оборудования, у Мосгоризбиркома есть резервы, а также предусмотрены средства на его плановое обновление", - пояснил Горбунов.

Кроме того, по его словам, свою помощь готовы предоставить областные избиркомы.

При этом, рассказал Горбунов, быстровозводимые помещения для размещения временных избирательных участков выделят для разового пользования другие департаменты городского правительства, у которых такие конструкции есть.