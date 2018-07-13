Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Молния попала в самолет авиакомпании "Победа", возвращавшийся из Берлина в Москву. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах.

"Экипаж самолета Boeing-737 накануне вечером перед посадкой в московском аэропорту "Внуково" доложил об опасениях в связи с прохождением вблизи лайнера мощного грозового фронта", - сказал источник.

По мнению пилотов, самолет могла поразить молния.

Несмотря на инцидент, самолету удалось благополучно приземлиться в Москве.

"После приземления наземные службы с особой тщательностью осмотрели лайнер. Выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла самолета обуглилась, на некоторых деталях образовались трещины", - сказал источник.