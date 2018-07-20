Самолет "Полярных авиалиний" повредил фюзеляж из-за грозы на пути в Якутск

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший в четверг полет по маршруту Оленек - Якутск, попал в грозовой фронт и получил повреждения фюзеляжа, пострадавших нет.

"19 июля борт выполнял полет по маршруту Оленек - Якутск, попал в грозовой фронт и получил сильные повреждения фюзеляжа. Никто не пострадал, самолет совершил посадку в аэропорту Якутска согласно заявленному расписанию", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

На какой срок самолет выбыл из строя, будет ясно после расследования и заключения Росавиации.

В свою очередь пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте сообщает, что ведомство инициировало доследственную проверку в связи с инцидентом. "По предварительным данным, во время полета воздушное судно попало в грозовой фронт с градом, при прохождении которого получило сквозные повреждения обтекателя радиолокатора, многочисленные вмятины на носовой части фюзеляжа", - говорится в пресс-релизе.

На борту самолета находились 33 пассажира и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.