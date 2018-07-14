Сокольническую линию московского метро продлят до Бутово

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Дополнительная станция на Сокольнической линии метро в Новой Москве может появиться через пять-шесть лет, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии в Новой Москве, после станции "Столбово". В течение года мы подготовим градостроительную документацию для ее возведения", - сказал Хуснуллин.

Нормативный срок строительства новой станции составляет пять-шесть лет, однако сроки строительства могут быть сокращены.

"Станция будет носить название "Новомосковская". Сегодня подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст земельный участок городу для строительства станции", - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что эта станция также будет располагаться в непосредственной близости от района "Бутово".

В настоящее время ведутся активные строительные работы по возведению нового участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово". Завершить возведение нового участка планируется до конца этого года.