Станции метро "Марьино" и "Люблино" изменят режим работы на ближайший месяц

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В столичном метро станции "Марьино" и "Люблино" изменят режим работы в связи с ремонтом, сообщили в субботу в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы

"Для ремонта в пассажирской зоне с 13 июля изменен режим работы станций метро "Марьино" и "Люблино". На указанных станциях в выходные, а также в вечернее время по будням будут закрыты по одному из вестибюлей", - говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, с 22:00 13 июля до открытия метрополитена 16 июля будут закрыты северные вестибюли станций "Марьино" и "Люблино". Они также будут закрываться ежедневно с 22:00 и до открытия метро на следующий день с 16 до 20 июля.

С 22:00 20 июля до открытия метрополитена 23 июля будут закрыты южные вестибюли станций "Марьино" и "Люблино". Южный вестибюль станции "Марьино" также будет закрываться ежедневно с 22:00 и до открытия метрополитена на следующий день с 23 до 27 июля, а южный вестибюль станции "Люблино" - с 23 до 27, а также 30 и 31 июля.

"На всех указанных станциях для входа и выхода пассажиры смогут использовать вестибюли, противоположные закрытым, - сказали в ЦОДД. - Для этих работ специально были выбраны поздние вечера и выходные дни, когда пассажиропоток на станциях минимален".

Также для ремонта до 1 августа южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии будет ежедневно закрываться с 22:00 до открытия метро. Для входа и выхода на станцию предлагают пользоваться северным вестибюлем станции

"Работа южного вестибюля станции "Орехово" в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции, - говорится в сообщении центра. - Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок".