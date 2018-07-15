Москву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погода

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жителей Москвы и Подмосковья ждет дождливая июльская погода на следующей неделе.

"Мундиаль не всегда с нами - праздники долго не длятся, а погода как будто подстраивается к чемпионату мира. Сегодня и завтра жара до 30 градусов, но уже во вторник ожидаются значительные изменения - температура понизится на пять-шесть градусов", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Вильфанд отметил, что понедельник все еще будет жарким, но во вторник через московский регион пройдет атмосферный фронт, давление понизится, и пройдут сильные осадки.

Во вторник столбики термометров отступят к отметкам 23-25 градусов, и такие показания сохранятся до конца рабочей недели. "Интенсивность осадков после вторника уменьшится, но они все-таки будут", - добавил собеседник агентства.

Однако он не исключил, что к концу следующей недели температура снова начнет расти.

Вместе с тем в Санкт-Петербурге, который накануне попрощался с чемпионатом мира, погода ожидается более благоприятной, чем в Москве. Интенсивных осадков синоптики там не ждут, за исключением гроз, во время которых возможны кратковременные ливни.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что "нестерпимая жара" постепенно уходит с Северного Кавказа. "Там 30-33 градуса, но сорокоградусной жары уже не будет - это касается Краснодарского и Ставропольского краев. Только в Астрахани сохраняется 40", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем по Северо-Кавказскому федеральному округу действует штормовое предупреждение об усилении ветра и интенсивных осадках. Так, грозы и град прогнозируются местами в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Там гидрологи ориентированы на то, чтобы отследить уровни воды в горных реках.

Позже стало известно, что Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого уровня из-за возможных неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает ведомство, в воскресенье в Москве и Московской области местами возможны кратковременный дождь и гроза, ветер может усилиться до 15 м/с. Желтый уровень опасности означает, что погода несет с собой потенциальные риски.