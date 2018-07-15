На главной аллее ВДНХ после реставрации открылись 14 фонтанов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - После реставрации на главной аллее ВДНХ в Москве открыты 14 фонтанов, завершен ремонт фасадов центрального павильона и павильонов бывших республик СССР.

"Сегодня исторический этап, запускается 14 фонтанов на главной алее. Отремонтированы не только фонтаны, но и фасады главного первого центрального павильона, а также павильоны бывших союзных республик", - заявил на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на ВДНХ также "посажено более 20 тыс. цветов и 4 тыс. роз, вокруг ведется работа по благоустройству".

По его словам, территория ВДНХ стала символом 1950-х годов, архитектура и памятники выставки представляли собой "небывалое великолепие для того времени". "Год за годом восстанавливаем былое величие ВДНХ. Восстановили скульптуру тракториста и колхозницы", - сказал Собянин.

Реставрация на ВДНХ стартовала три года назад, с 2017 года началась масштабная реставрация 14 фонтанов и 37 исторических павильонов.

В рамках реконструкции фонтанов на центральной аллее выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения (уложено 3,01 км водопроводных труб и 1,6 км труб для прокладки электротехнических сетей), а также произведен капитальный ремонт насосных зданий, сделан монтаж систем электроснабжения и гидравлических систем (уложено 6,1 км кабельных линий).

Кроме того, проведен ремонт основного фонтана "Золотой колос", который примет свой первоначальный облик.