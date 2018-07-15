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Москва

МЧС предупредило о возможной грозе и граде в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ливень, град, гроза и сильный ветер ожидаются вечером в воскресенье в столице, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16 до 22 часов вечера 15 июля местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует пережидать погоду в капитальных строениях, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что финал Чемпионата мира по футболу пройдет в воскресенье в Москве при жаркой погоде, температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Вместе с тем в Гидрометцентре предупредил, что жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ждет дождливая июльская погода.

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Теги: Москва, МЧС

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