Полиция составила протоколы о нарушении на поле "Лужников" во время финала ЧМ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Протоколы об административных нарушениях составлены в отношении четверых молодых людей, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в московских "Лужниках", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона "Лужники", возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)",- сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее ответственность за эту акцию взяла на себя группа Pussy Riot, сообщив об этом в фейсбуке.

Максимальная санкция, предусмотренная статьёй 20.31 КоАП, - штраф в размере 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет.

Статья КОАП 17.12 предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Как сообщалось, что финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.