Москва

Полиция составила протоколы о нарушении на поле "Лужников" во время финала ЧМ

Есть обновление от 23:58

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Протоколы об административных нарушениях составлены в отношении четверых молодых людей, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в московских "Лужниках", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

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"В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона "Лужники", возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)",- сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее ответственность за эту акцию взяла на себя группа Pussy Riot, сообщив об этом в фейсбуке.

Максимальная санкция, предусмотренная статьёй 20.31 КоАП, - штраф в размере 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет.

Статья КОАП 17.12 предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Как сообщалось, что финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

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Теги: Лужники, Pussy Riot

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