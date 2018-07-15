Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Три девушки и молодой человек, выбежавшие на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира в московских "Лужниках", доставлены в полицию.

"Сегодня во второй половине футбольного матча на Большой спортивной арене "Лужники" трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

Позднее ответственность за эту акцию взяла на себя группа Pussy Riot, опубликовав соответствующее сообщение в своем фейсбуке.

Тем временем, как сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, в настоящее время к задержанным в "Лужниках" едет адвокат правозащитной организации.