Главные новости
ЭкономикаСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастВ миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортНовак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"
Срочно
Сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу
Москва

Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Три девушки и молодой человек, выбежавшие на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира в московских "Лужниках", доставлены в полицию.

"Сегодня во второй половине футбольного матча на Большой спортивной арене "Лужники" трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

Позднее ответственность за эту акцию взяла на себя группа Pussy Riot, опубликовав соответствующее сообщение в своем фейсбуке.

Тем временем, как сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, в настоящее время к задержанным в "Лужниках" едет адвокат правозащитной организации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, ЧМ-2018, Лужники
Москва
Москву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погодаМоскву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погода
По данным Гидрометцентра, такие изменения прогнозируются со вторникаПодробнее
 В ближайшие часы в Москве начнется грозаВ ближайшие часы в Москве начнется гроза
До 9 вечера в столице ожидается сильный дождь с порывами ветра до 15 м/сПодробнее
 Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"
Пилоты авиакомпании "Победа" смогли благополучно посадить самолетПодробнее
 Начальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением
По данным источника, обязанности руководителя будет исполнять Андрей СтрижовПодробнее
Москва определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейномМосква определится с возможностью превратить монорельс в парк с подвесным бассейном
Решение о том, какой будет реконструкция и заменят ли поезда на трамваи, примут через три месяцаПодробнее
 Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостиницеПропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице
Об исчезновении футбольного фаната Дугласа Моретона на ЧМ-2018 ранее сообщили в соцсетях его знакомыеПодробнее
 Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры МосквыМосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры Москвы
Также зарегистрированы кандидаты от "Справедливой России", ЛДПР и КПРФПодробнее
 Эксперт по делу "пьяного мальчика" предстанет перед судомЭксперт по делу "пьяного мальчика" предстанет перед судом
Судмедэксперт Михаил Клейменов выявил почти 3% алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в подмосковной БалашихеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастВ миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортНовак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"СпортПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМВ миреСША и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военныхКультураВ Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика

Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018В финале она обыграла национальную команду Хорватии Подробнее

Пропавшего туриста нашли у башкирской горы Иремель

Болельщики выбежали на поле во втором тайме финального матча ЧМ-2018

Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"

Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"Серб в финале в трех сетах обыграл южноафриканца Кевина Андерсона и в 13-й раз выиграл турнир "Большого шлема" Подробнее

Трамп вылетел в Финляндию на встречу с Путиным

Посол США в России усомнился в изменении позиции Трампа по Крыму

МЧС предупредило о возможной грозе и граде в Москве

На стадионе "Лужники" началась церемония закрытия ЧМ-2018

Четыре подростка отравились курительными смесями в Новосибирске

Тело унесенного селем подростка нашли в горах Дагестана

Названы стартовые составы сборных Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018

Франция - Хорватия. Онлайн

Франция - Хорватия. ОнлайнВ Москве завершается чемпионат мира-2018 Подробнее

СМИ сообщили о гибели не менее 10 человек при взрыве в Кабуле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FINФранция Франция4 : 2Матч завершенХорватия ХорватияМатч завершенМанджукич (18, в свои ворота), Гризманн (38), Погба (59), Мбаппе (65) - Перишич (28), Манджукич (69)онлайн