Главные новости
В РоссииГосдума приняла пенсионный законопроект в I чтенииВ миреВ Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборыВ миреБританская полиция идентифицировала отравителей Скрипаля
Важно
Госдума приняла пенсионный законопроект в I чтении
Москва

В Боткинской больнице впервые провели пересадку печени

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Хирурги больницы имени Боткина успешно провели первую в истории клиники трансплантацию печени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в четверг.

"Пациентка страдала циррозом печени, орган был сильно поражен и практически перестал выполнять свои функции. Операция прошла успешно, сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и вскоре будет выписана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трансплантацию провели главврач больницы Алексей Шабунин, заместитель главврача Игорь Парфенов, заведующий отделением трансплантологии Павел Дроздов, а также хирурги отделения печени и поджелудочной железы.

"Пересадка печени - сложное хирургическое вмешательство. Но у нас нет необходимости приглашать специалистов в области трансплантологии из других медицинских учреждений, как это иногда происходит в отдельных клиниках. Наши хирурги сегодня выполняют такие резекции печени, которые в техническом аспекте даже превосходят трансплантацию, - рассказал Шабунин.

В Боткинской больнице трансплантацией органов и тканей начали заниматься только в этом году. В настоящее время в клинике проводится пересадка почек, костного мозга, роговицы глаза и печени. Боткинская больница стала вторым после НИИ скорой помощи имени Склифосовского учреждением в системе департамента здравоохранения Москвы, где проводятся операции по трансплантации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Боткинская больница

Новости по теме

Москва
В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформыВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы
Из-за ЧМ акцию проводить в центре Москвы не разрешилиПодробнее
 Москва заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублейМосква заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублей
Таким образом, более чем наполовину окупилась реконструкция стадиона "Лужники", стоившая 25 млрд рублейПодробнее
 Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018
Вероника Никульшина частично признала винуПодробнее
 При взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человекПри взрыве газа в московском кафе пострадали 12 человек
Ранее сообщалось о пожаре в автосервисе по тому же адресуПодробнее
Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакамПрокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам
Грант казаки получили на помощь московским бездомным и на охрану порядка 5 мая не привлекались, говорится в ответе надзорного ведомстваПодробнее
 Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полициюВыбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию
Из-за выходки трех девушек и одного молодого человека пришлось приостановить матчПодробнее
 Москву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погодаМоскву и Подмосковье на будущей неделе накроет дождливая погода
По данным Гидрометцентра, такие изменения прогнозируются со вторникаПодробнее
 В ближайшие часы в Москве начнется грозаВ ближайшие часы в Москве начнется гроза
До 9 вечера в столице ожидается сильный дождь с порывами ветра до 15 м/сПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума приняла пенсионный законопроект в I чтенииВ миреВ Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборыВ миреБританская полиция идентифицировала отравителей СкрипаляВ миреТрамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в СШАВ РоссииТопилин рассказал о работе пенсионной системы на примере ОСАГОВ миреГосдеп назвал абсурдным решение Москвы допросить 11 граждан США по делу Браудера

Минтруд заявил об отсутствии денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

В Южной Корее разгорелся спор вокруг российского броненосца с предположительным грузом золота

В Южной Корее разгорелся спор вокруг российского броненосца с предположительным грузом золотаКорейские ученые обвинили компанию Shinil Group в присвоении находки себе Подробнее

Госдума приняла пенсионный законопроект в I чтении

Госдума приняла пенсионный законопроект в I чтенииВнесенная правительством инициатива предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин Подробнее

Губернатор разъяснил, как выдают питьевую воду в аварийном Североуральске

Мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции

Болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей

Число подтопленных в Забайкалье домов снизилось в 17 раз

Сторонники оппозиционера Нэстасе окружили здание парламента Молдавии

Розничная торговля в России выросла в июне благодаря Чемпионату мира по футболу

Экс-помощник Горбачева усомнился, что Конгресс США допросит переводчицу Трампа

Эстония отправила назад в Россию трех сомалийцев с паспортами болельщиков

Сбербанк начал выпускать карту "Мир" мгновенной выдачи

Топилин рассказал о работе пенсионной системы на примере ОСАГО

Топилин рассказал о работе пенсионной системы на примере ОСАГОМинистр подчеркнул, что страховая система живет, потому что "кто-то попадает в аварию, кто-то не попадает" Подробнее

В Боткинской больнице впервые провели пересадку печени

Предполагаемый убийца Миссис Челябинской области-2016 арестован

В Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборы

В Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборыПо словам Марка Цукербера, полученные данные "достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru