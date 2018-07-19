В Боткинской больнице впервые провели пересадку печени

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Хирурги больницы имени Боткина успешно провели первую в истории клиники трансплантацию печени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в четверг.

"Пациентка страдала циррозом печени, орган был сильно поражен и практически перестал выполнять свои функции. Операция прошла успешно, сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и вскоре будет выписана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трансплантацию провели главврач больницы Алексей Шабунин, заместитель главврача Игорь Парфенов, заведующий отделением трансплантологии Павел Дроздов, а также хирурги отделения печени и поджелудочной железы.

"Пересадка печени - сложное хирургическое вмешательство. Но у нас нет необходимости приглашать специалистов в области трансплантологии из других медицинских учреждений, как это иногда происходит в отдельных клиниках. Наши хирурги сегодня выполняют такие резекции печени, которые в техническом аспекте даже превосходят трансплантацию, - рассказал Шабунин.

В Боткинской больнице трансплантацией органов и тканей начали заниматься только в этом году. В настоящее время в клинике проводится пересадка почек, костного мозга, роговицы глаза и печени. Боткинская больница стала вторым после НИИ скорой помощи имени Склифосовского учреждением в системе департамента здравоохранения Москвы, где проводятся операции по трансплантации.