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Москва

Четверть месячной нормы осадков выпала на Москву менее чем за полсуток

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Начавшиеся в четверг днем ливни к 21:00 прибавили на базовой столичной метеостанции на ВДНХ 24 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Менее чем за полсуток выпало 25% месячной нормы осадков, которая в июле в Москве составляет 94 мм", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, дожди ожидаются в столичном регионе как минимум до конца текущей недели, однако, по предварительным прогнозам, они не будут носить столь интенсивный характер, как в четверг.

В пятницу днем воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов тепла, в субботу и воскресенье - до 25-27 градусов, по области до 29 градусов жары. В ближайшие несколько суток по ночам воздух не будет остывать ниже 18-20 градусов тепла.

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