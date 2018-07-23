Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пожар в здании детского сада в центре Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет",- сказал сотрудник пресс-службы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", тушение пожара на кровле здания заняло не больше двадцати минут.

Как сообщалось, пожар произошел во дворах на Тверской улице. В здании не было людей, так как оно находится на ремонте. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.