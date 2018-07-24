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Москва

Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве 25 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр объявил на среду "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за вероятности грозы.

Как сообщает ведомство, предупреждение действует 25 июля с 9:00 до 21:00.

По прогнозу синоптиков, во вторник температура воздуха в Московском регионе не превысит 22-24 градусов, ожидаются облачная погода и небольшой дождь.

В среду в столице и Подмосковье будет облачно, пройдет небольшой дождь, днем местами возможна гроза. Максимальные температуры в регионе составят 26-27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу" что погода в Московском регионе изменится к среде: на смену тропическим дождям придет яркое солнце и тридцатиградусная жара.

"Желтый" уровень означает, что погода несет с собой потенциальные риски.

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Теги: Гидрометцентр, Москва

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