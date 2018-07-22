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В Москву на смену дождям придет жара

Как сообщили метеорологи, такая погода ожидается к 26 июля, однако в начале недели зонты оставлять дома не стоит

В Москву на смену дождям придет жара
Парк Победы в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Погода в Московском регионе изменится к среде - на смену тропическим дождям придет яркое солнце и тридцатиградусная жара, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные, я бы даже сказал турецкие - 20 градусов; дни по температуре как в Питере - 23-26 градусов. А по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью. В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения", - сказал он агентству в воскресенье.

В среду 25 июля метеорологи прогнозируют наступление антициклона. Это приведет к росту атмосферного давления, уходу "субтропических" осадков и появлению на небе яркого солнца. В результате столбики термометров в среду поднимутся до 27-28 градусов, в к четвергу подойдут к отметке в 30 градусов, а в пятницу и субботу перейдут через нее.

"Одним словом, будет лето в самом жарком варианте, тридцать градусов - это очень жарко для Москвы", - отметил собеседник агентства.

Тем не менее, до среды включительно дожди продолжатся, и москвичам и жителям Подмосковья не стоит забывать о зонтах. Метеоролог рассказал, что не очень любит зонты, и иногда оставляет свой зонт дома. В минувший четверг сильный ливень застал его на выходе из метро, и пришлось ждать, пока осадки прекратятся.

"Я волей-неволей беру, но вот не взял. Вышел из метро - и просто невозможно, полтора часа шел дождь, пришлось ждать, - сказал Вильфанд. - Хотя с утра, конечно, прогнозировали осадки, четко и ясно... Так что москвичам, конечно, следует слушать прогноз".

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Теги: Москва, Гидрометцентр, Роман Вильфанд

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