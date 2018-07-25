Сергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории Москвы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по футболу FIFA стал не только ярким и запоминающимся событием для Москвы и москвичей, он устроил серьезный экзамен для городской инфраструктуры. О том, что принесло городу проведение мундиаля, а также о некоторых вопросах, связанных с дальнейшим развитием столицы, ее экономики и инфраструктуры, приближающимися выборами градоначальника рассказал в интервью "Интерфаксу" мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сергей Семенович, организация Чемпионата мира по футболу в России выше всяких похвал, это признали все. Как Москва справилась с наплывом туристов, болельщиков?

- По уточненным данным, в дни Чемпионата Москву посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, в том числе 2,3 млн иностранцев. Почти 3,1 млн болельщиков оставались в Москве с ночевкой, остальные побывали в городе в режиме экскурсантов либо транзитных пассажиров.

Впервые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%. Однако никакие экстренные меры, вроде развертывания палаточных лагерей, не потребовались. Инфраструктура гостеприимства в Москве доказала, что имеет достаточный запас прочности для проведения мероприятий подобного уровня.

Было много волнений, справится ли метро с пиковыми нагрузками после окончания матчей. В итоге - справилось на "отлично". И в этом нас очень выручило МЦК, которое разгрузило станцию метро "Спортивная". Да и сама "Спортивная" была реконструирована, ее пропускная способность увеличилась на треть. После окончания матчей болельщики разъезжались со стадионов примерно за час с небольшим.

Фан-зону пришлось увеличить с 25 тыс. до 100 тыс. человек. Кроме того, была открыта дополнительная фан-зона на "Спартаке".

Даже с учетом реконструкции улицы Москвы пропускали пешеходов на пределе. Никольская стала главной улицей мирового футбола и буквально трещала по швам от наплыва болельщиков, эмоции били через край. Очень много туристов побывали на обновленной Биржевой площади, "популярным" там стал фонтан, где болельщики "отмокали", понижая градус. "Зарядье" и Парк Горького тоже не были обижены гостями.

За время чемпионата около 3 тыс. человек обратились в "скорую", что с учетом такого потока людей, в общем-то, немного. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов работали корректно, но четко и профессионально. На их плечах лежала огромная ответственность, они справились блестяще.

Волонтеры также прошли самый серьезный экзамен. Они его выдержали, были всегда рядом с болельщиками, всегда доброжелательные и готовые прийти на помощь.

- Окупились ли многомиллиардные затраты на реконструкцию "Лужников" и транспортную инфраструктуру?

- Никакой транспортной инфраструктуры специально для Чемпионата мира Москва не строила. МЦК, станция метро "Спартак", реконструкция Волоколамского шоссе - эти проекты являются частью программы развития транспортной системы Москвы и были реализованы независимо от Чемпионата.

Реконструкция стадиона "Лужники" тоже давно назрела. Не было бы чемпионата, мы бы все равно ее провели. Может быть, в чуть меньших масштабах.

Общая стоимость реконструкции "Лужников" составила 26 млрд рублей. По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 млрд рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50%.

Никто не сомневается в том, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит и миллиарды дополнительных доходов в бюджет. Расходы на Чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города.

- Нанесли ли фанаты урон, материальный ущерб столице?

- Нет, они восхищались нашими улицами, а не ломали их. Пострадали только скамейки на Никольской, но не по злому умыслу. Просто они не были рассчитаны на такую толпу здоровых ребят.

Вообще фестиваль болельщиков на Никольской стал незапланированным испытанием для коммунальных служб. Но и с ним они справились на "отлично", правда, пришлось изрядно потрудиться.

- Какой след, по вашему мнению, оставит мундиаль в истории города?

- По воспоминаниям старожилов, такой атмосферы всемирного братства на улицах Москвы не было со времен знаменитого Фестиваля 1957 года. Да, еще так же город ликовал, встречая Юрия Гагарина в 1961 году.

Сам я приезжал в Москву в канун Олимпиады-80. Город был чистым, нарядным, но при этом изрядно обезлюдевшим.

Теперь же мы приняли миллионы болельщиков со всей страны и из-за рубежа в живой, наполненной людьми Москве. Атмосфера гостеприимства - это, пожалуй, главное наследие прошедшего чемпионата.

- Осенью прошлого года вы заявили, что экономика города вышла на устойчивую траекторию развития. Какие по объемам прогнозируются инвестиции в основной капитал?

- В прошлом году общий объем инвестиций в основной капитал вырос до гигантской суммы 2 трлн рублей. По итогам первого квартала 2018 года, инвестиции остаются на уровне прошлого года, с небольшим ростом 0,4%.

- Насколько столица сейчас зависит от колебаний курса рубля, цен на нефть?

- Резкие колебания курса и цен на нефть, разумеется, не пойдут на пользу. Но как показывает опыт прошлых лет, экономика Москвы сравнительно легко переживает подобные шоки.

Сегодня Москва значительно меньше зависит от импорта продовольствия и других товаров, чем 10-15 лет назад. Поступления в городской бюджет от нефтегазовой отрасли в первом полугодии 2018 года составили лишь 6,4% от общего объема бюджетных доходов.

- Каков уровень безработицы и ситуация на рынке труда? Растут ли реальные доходы москвичей, их зарплаты?

- Зарегистрированная безработица находится на обычном для Москвы уровне. В настоящее время - 0,37%. Только за прошлый год число работников в Москве увеличилось на 154,5 тыс. человек.

С начала года реальные зарплаты выросли на 9,8%. Похоже, бизнес испытывает дефицит рабочей силы и поэтому компенсирует своим работникам "заморозку" зарплат прошлых лет. По крайней мере, хотелось бы надеяться на это.

- Недавно вы вместе с министром транспорта России Евгением Дитрихом и главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым провели совещание по вопросам развития Московского транспортного узла. Задачи стоят колоссальные: запуск МЦД, почти троекратное, по сравнению с 2010 годом, увеличение протяженности линий метрополитена, строительство 1,3 тыс. км новых дорог до 2023 года. Сколько будет стоить этот проект и какой эффект от его реализации вы ожидаете?

- В действительности, это не новый проект, а продолжение работы по решению транспортных проблем Москвы, которую мы ведем с 2011 года. Город ежегодно тратит на строительство транспортной инфраструктуры 70% адресной инвестиционной программы или около 350 млрд рублей в год. Примерно такой же уровень расходов сохранится и в ближайшие годы.

Эффект от реализации нашей транспортной программы можно, конечно, будет измерить в показателях роста объемов перевозок и снижения времени на поездки. Но, по большему счету, мы ставим перед собой задачу - превратить транспорт из проблемы №1 в конкурентное преимущество Москвы.

- Как вы считаете, изменились ли менталитет, дисциплина столичных автомобилистов за последнее время? Что делать с водителями-социопатами - такими, как Мара Багдасарян?

- Мне кажется, наведение порядка на дорогах изменило культуру поведения водителей в лучшую сторону. Уменьшился стресс от вождения, и вместе с ним ушла значительная часть хамства и агрессии. В 2,5 раза сократилось число ДТП - с 609 тыс. в 2010 году до 252 тыс. в 2017 году.

Что касается неисправимых гонщиков. С помощью системы "Пит-Стоп" в этом году полиция задержала около 250 водителей, которые превышали скорость более чем на 30 км/ч. Автомобилисты знают, что в Москве введен серьезный контроль соблюдения скоростного режима на дорогах, и таких "безбашенных" водителей становится все-таки меньше.

- Сколько переселенцев уже получили ключи от новых квартир по программе реновации, и стоит ли ожидать в ближайшее время первых частных инвестиций в проект, который пока реализуется на деньги города?

- Переселение по программе реновации началось в феврале в Северном Измайлове. Жители двух домов уже переехали в "стартовый" дом на 5-й Парковой улице, 62.

Сейчас переезжают жители 13 домов в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Западном округах. 600 человек уже получили ключи от новых квартир и въехали в них. Всего до конца 2018 года планируется заселить порядка 30 "стартовых" домов, в которые переедут около 10 тыс. москвичей.

Частные инвестиции в реновацию будут приходить за счет продажи на рынке части квартир.

- В этом году голосование на региональных выборах впервые пройдет за пределами субъекта. Ожидаете ли увеличение явки на выборах мэра Москвы благодаря организации "дачных" избирательных участков?

- Голосование на дачах проводится не для повышения явки. Цель в другом - дать москвичам возможность реализовать свое избирательное право с минимальными затратами времени и сил. По сути, Москва проводит эксперимент. Но если он окажется успешным, то опыт "дачного" голосования пригодится и другим регионам.