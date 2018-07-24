Источник сообщил о возможной гибели чемпиона мира по аэроакробатике в Подмосковье

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Один из погибших в результате крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья - Чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, погиб Игорь Турик", - сказал собеседник агентства.

Турик в 2014 году признан чемпионом мира по аэроакробатике на самолетах ЯК-52 в командных соревнованиях

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Со своей стороны, представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская подтвердила "Интерфаксу" гибель двух человек в крушении самолета.

"Организована доследлственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета вблизи аэродрома Дракино в Серпуховском районе. Примерно в 15:30 потерпел крушение спортивный легкомоторный самолет ZLIN 326, на борту которого находилось два человека. Оба погибли", - сказала Марковская.