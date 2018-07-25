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Одномоторный самолет пропал на пути из Новосибирска в Томск

На борту находился один человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Одномоторный самолет "Cirrus", летевший из новосибирского аэропорта "Северный" в аэропорт Томска, не прибыл в конечный пункт назначения, сообщает пресс-служба новосибирского управления МЧС.

"Со слов охраны аэропорта "Северный", самолет взлетел в 06:10 (02:10 мск), и проследовал в направлении поселка Мочище. В установленное время - 08:00 (04:00 мск) в конечный пункт назначения - Томск - самолет не прибыл", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время организованы поиски на береговой линии на акватории реки Обь от Мочища до населенного пункта Пристань-Почта.

Также готов к вылету и проведению поисковых работ вертолет Ми-8, оперативные группы администрации Колыванского района.

В свою очередь в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области агентству "Интерфакс" уточнили, что на борту находился один человек.

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Теги: Россия, Новосибирск, Томск

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