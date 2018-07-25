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Москва

Воробьев предложил создать свободные экономические зоны в Кашире и Домодедово

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с инициативой создания двух новых свободных экономических зон в Подмосковье.

"Одно из обращений, которое я хотел бы сегодня вам адресовать: открытие двух свободных экономических зон. Хотел бы с вами этот вопрос обсудить", - заявил Воробьев в ходе встречи, которую провел с ним Медведев после совещания по проблематике развития онкологической помощи населению в стране.

Одна из таких зон, по словам Воробьева, может быть создана в Кашире, а другая совместно с банком ВТБ - в Домодедово.

"Причем нам от федералов, правительства не нужны деньги на создание инфраструктуры, инфраструктура там есть. Таможенные и налоговые льготы достаточны для того, чтобы приходили инвесторы и создавались новые предприятия", - сказал Воробьев.

В свою очередь Медведев заявил, что знает об идее создания этих зон, так как этот проект анализируется уже довольно давно.

В ходе встречи Воробьев также рассказал главе кабинета министров о социально-экономическом развитии региона.

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Теги: Московская область, Андрей Воробьев
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