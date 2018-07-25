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Москва

Штаб Собянина пожалуется в Мосгоризбирком на нецензурную агитацию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина не имеет отношения к созданию распространяемых в соцсетях видеороликов, в которых с использованием нецензурных выражений призывают горожан идти на выборы. Об этом заявил "Интерфаксу" глава штаба Константин Ремчуков.

"В последнее время в соцсетях появились ролики, которые вызывают недоумение. В них в очень странной форме москвичей мотивируют прийти на выборы 9 сентября. Эти видео легко опознать - в них используется ненормативная лексика и другие сомнительные способы, как сейчас говорят, поймать хайп", - сказал Ремчуков.

По его словам, в создании и распространении такого ролика некоторые сразу обвинили штаб Собянина, "разумеется, не имея никаких доказательств".

Он подчеркнул, что избирательный штаб Собянина обратится в Мосгоризбирком с просьбой разобраться в ситуации с появившимися видеороликами.

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Теги: Москва, Сергей Собянин
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