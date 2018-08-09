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Москва

Собянин отказался от участия в предвыборных теледебатах

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин не будет участвовать в теледебатах в ходе предвыборной кампании.

"Мы приняли решение не принимать участие в дебатах", - сообщил в четверг руководитель предвыборного штаба Собянина, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, бесплатное эфирное время Собянина подарят другим кандидатам, чтобы они смогли представить избирателям свои программы.

Кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы пять человек, выборы состоятся 9 сентября. Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец Сергей Собянин, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".

Предвыборные дебаты между кандидатами стартуют 14 августа и будут проходить на каналах "Москва 24" и "Москва Доверие".

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Теги: Сергей Собянин, Москва

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