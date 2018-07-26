Очаги задымления вновь зафиксированы на мусорном полигоне "Аннино" в Рузском округе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На закрытом полигоне "Аннино" в Рузском округе Московской области зафиксированы отдельные очаги задымления. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации со ссылкой на главу округа Максима Тарханова.

"Мусор туда никто не завозит, отдельные очаги задымления, действительно, имеются. Сегодня есть проблема с грунтом - его физически нет. Организация, которая может этим заниматься, нами привлечена. В ближайшее время проблему закроем, она у нас на контроле", - цитирует Тарханова пресс-служба.

Задымления на закрытом полигоне возникают периодически, напомнил он.

"Свалочный газ при контакте с кислородом возгорается, бороться с этим можно перекрытием кислорода с помощью грунта" - отметил он.

Прием отходов на полигон "Аннино", который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского городского округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра.

Работы по рекультивации закрытого полигона должны начаться в 2018 году.