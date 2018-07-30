Суд оштрафовал шестерых противников мусорного полигона в Подмосковье

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Дмитровский городской суд оштрафовал шестерых активистов из подмосковной деревни Непейно, задержанных в минувшую субботу около мусорного полигона, где они осуществляли общественный контроль за ввозом мусора на свалку, сообщил "Интерфаксу" представитель инициативной группы активистов.

"Сегодня состоялось заседание суда, на котором слушались административные дела, составленные в отношении шестерых наших активистов, задержанных полицией в субботу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суд назначил активистам наказание в виде штрафов от 10 до 15 тыс. руб. за нарушения по статье 20.2 кодекса об административном нарушениях РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Собеседник "Интерфакса" отметил, что активисты намерены обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось о задержании 15 жителей подмосковной деревни Непейно около мусорного полигона. Позднее представители инициативной группы активистов уточнили, что были задержаны 12 человек, в отношении шести из них были составлены протоколы об административном нарушении.

Как рассказал Интерфаксу" представитель инициативной группы активистов в субботу "местные жители собрались на повороте на свалку для того, чтобы проверять документы водителей мусоровозов".

По его словам, днём были остановлены несколько автомобилей, которые, по мнению активистов, незаконно вывозили мусор на полигон. Позднее к полигону прибыли сотрудники полиции, которые начали задерживать активистов.

Собеседник "Интерфакса" рассказал, что активисты борьбы с полигоном ТБО "Непейно" объявили о круглосуточном дежурстве на повороте на свалку после пожара, начавшегося 25 июня. За это время ими выявлено более 300 серьезных нарушений.