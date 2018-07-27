Пропавшего в Москве 11-летнего ребенка нашли на дороге в Подмосковье

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ушедший из дома в Москве 11-летний мальчик найден живым, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Благодаря слаженной работе следователей Главного следственного управления СК России по Москве, сотрудников столичной полиции и группы волонтеров, в кратчайшие сроки 11-летний ребенок был обнаружен на дороге в Ступинском районе Московской области", - сказала Иванова.

По ее словам, ребенок передан медикам, которые оценят состояние его здоровья.

"В свою очередь, следователям предстоит установить причины и условия, способствовавшие самовольному уходу ребенка из семьи", - сказала Иванова.

Ранее она сообщила, что по факту пропажи 11-летнего ребенка в Москве возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".