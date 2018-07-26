В Москве завели дело об убийстве после исчезновения 11-летнего мальчика

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту пропажи 11-летнего ребенка в Москве, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве по факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство)", - сказала она.

По ее словам, 25 июля около 18:55 11-летний мальчик беспричинно ушел из дома. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

"Создан оперативный штаб. К работе привлечены лучшие оперативные сотрудники ГУ МВД России по Москве, а также волонтеры. Кроме того, к поискам ребенка подключились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Уголовное дело взято на личный контроль и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андреем Стрижовым", - сказала Иванова.