Тематический трамвай "лидируйвалидируй" начал курсировать в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Новый тематический трамвай, который расскажет о преимуществах бестурникетной системы, запустили в Москве.
"В пятницу, 27 июля, состоялся запуск тематического трамвая, который напомнит горожанам о необходимости оплаты проезда в наземном транспорте и расскажет о преимуществах бестурникетной системы. Трамвай будет курсировать по старейшему маршруту от метро "Октябрьская" до "Чистых прудов", - сообщил журналистам в пятницу директор филиала Службы контроля и доходов ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков.
По его словам, на следующей неделе запустят еще 12 таких трамваев, которые будут ездить по разным маршрутам.
"Все трамваи будут объединены общим хэштэгом #лидируйвалидируй", - сказал Кисляков.
Представитель "Мосгортранса" подчеркнул, что бестурникетная система - это серьезное повышение комфорта. "Но мы также напоминаем о важности оплаты проезда, эти средства идут на развитие транспортной системы. Это благо для всех", - сказал он.
Все трамваи столицы поехали без турникетов! Дорогие москвичи, вы самые лучшие пассажиры на свете! Мы вам очень доверяем. Продолжайте лидировать – валидировать ваши проездные при входе в транспорт. Будущее настало. С праздником! #лидируйвалидируй pic.twitter.com/MwiDkemhU1— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 16 июня 2018 г.