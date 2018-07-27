Тематический трамвай "лидируйвалидируй" начал курсировать в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Новый тематический трамвай, который расскажет о преимуществах бестурникетной системы, запустили в Москве.

"В пятницу, 27 июля, состоялся запуск тематического трамвая, который напомнит горожанам о необходимости оплаты проезда в наземном транспорте и расскажет о преимуществах бестурникетной системы. Трамвай будет курсировать по старейшему маршруту от метро "Октябрьская" до "Чистых прудов", - сообщил журналистам в пятницу директор филиала Службы контроля и доходов ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков.

По его словам, на следующей неделе запустят еще 12 таких трамваев, которые будут ездить по разным маршрутам.

"Все трамваи будут объединены общим хэштэгом #лидируйвалидируй", - сказал Кисляков.

Представитель "Мосгортранса" подчеркнул, что бестурникетная система - это серьезное повышение комфорта. "Но мы также напоминаем о важности оплаты проезда, эти средства идут на развитие транспортной системы. Это благо для всех", - сказал он.