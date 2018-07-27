В ночной драке пассажиров транзитного поезда на Курском вокзале погиб человек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следователи ищут участников пьяной драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой погиб один мужчина, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - сказала Марковская в пятницу "Интерфаксу".

Кроме того, по ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.

Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). "Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала представитель следствия, добввив, что проводятся следственные действия с организатором конфликта.