Главные новости
В РоссииФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонахЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекордаЭкономикаКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Москва

В ночной драке пассажиров транзитного поезда на Курском вокзале погиб человек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следователи ищут участников пьяной драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой погиб один мужчина, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - сказала Марковская в пятницу "Интерфаксу".

Кроме того, по ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.

Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). "Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала представитель следствия, добввив, что проводятся следственные действия с организатором конфликта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Курский вокзал
Москва
Управление СКР по Москве возглавил Андрей СтрижовУправление СКР по Москве возглавил Андрей Стрижов
Он стал исполняющим обязанности руководителя после отставки Александра Дрыманова, который подозревается в коррупцииПодробнее
 Сергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории МосквыСергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории Москвы
Мэр рассказал, что принесло столице проведение мундиаля, а также о дальнейшем развитии города, его экономики и инфраструктурыПодробнее
 "Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж
Автоматизированная система перевозки вышла из строя из-за жары и высокой влажностиПодробнее
 В центре Москвы загорелась крыша детского садаВ центре Москвы загорелась крыша детского сада
Людей в здании нет, так как оно было на ремонтеПодробнее
Мосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры
Ранее экс-глава строительной компании СУ-155 представил недостаточно действительных подписей муниципальных депутатовПодробнее
 В Москву на смену дождям придет жараВ Москву на смену дождям придет жара
Как сообщили метеорологи, такая погода ожидается к 26 июля, однако в начале недели зонты оставлять дома не стоитПодробнее
 Суд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэрыСуд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэры
Ему ранее было отказано, так как Гудков не предоставил 110 необходимых подписей муниципальных депутатовПодробнее
 В Сокольниках начался митинг против пенсионной реформыВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы
Из-за ЧМ акцию проводить в центре Москвы не разрешилиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июля6 фото
26 июля
Фотохроника 26 июля
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонахЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекордаЭкономикаКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдВ миреБывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"В миреВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 27 июля

ФСИН проведет ревизию в колониях после сообщений о пытках заключенных

Воздух в Москве в пятницу прогреется до 31 градуса

Глава СПЧ остался недоволен техническим состоянием СИЗО и колонии в Воронеже

В ночной драке пассажиров транзитного поезда на Курском вокзале погиб человек

Более 700 детей, разлученных в США с родителями-нелегалами, еще не вернули в семьи

Следствие попросит суд арестовать восьмого фигуранта дела о побоях в ярославской колонии

Правительство Молдавии решило продать авиакомпанию Air Moldova

Денежная база в России выросла с 13 по 20 июля на 3,1 млрд рублей

Россия договорилась о сотрудничестве с ЮАР в Антарктике

Спотовые цены на уран достигли максимума с начала года

Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз

Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разПоказатель превысил $2 млрд - впервые в истории компании Подробнее

Тематический трамвай "лидируйвалидируй" начал курсировать в Москве

Власти Москвы разрешили три акции против повышения пенсионного возраста 28-29 июля

ООН попросила Литву рассекретить расследование о тайной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом

Рынок акций РФ открылся нейтральной динамикой индекса МосБиржи и снижением РТС на 0,2%

Рубль лишь слегка снизился к доллару и евро перед заседанием ЦБ РФ

Предъявлено обвинение заказчику убийства менеджера крупного уфимского производителя двигателей

Следователи возбудили дело после гибели заключенного во владимирской колонии от пневмонии

Адвокат Сторми Дэниэлс заявил, что деньги за молчание о связях с Трампом получили еще три женщины

Горняки золоторудного предприятия приостановили голодовку в Забайкалье

Казахстанец попытался провезти в РФ почти две тысячи ящиков пива

BP купит сланцевые активы BHP в США за $10,5 млрд

Россия в июле увеличит нефтедобычу на 200-250 тыс. б/с по сравнению с квотой ОПЕК+

Третьим фигурантом дела об убийстве казахстанского фигуриста Тена оказалась девушка

На внедрение безэкипажного управления морскими судами в Минопромторге отвели десятки лет

Американский сенатор обвинила Россию в хакерских атаках на ее предвыборную кампанию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru