В драке на Курском вокзале участвовали фанаты ЦСКА из Москвы и Петербурга

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В драке, которая произошла ночью на Курском вокзале в Москве, принимали участие болельщики футбольного клуба ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что следователи ищут участников пьяной групповой драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой один мужчина погиб, еще один был ранен и госпитализирован. Инцидент с участием пассажиров транзитного поезда "Петербург - Нижний Новгород" произошел в ночь на пятницу.

"Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская "Интерфаксу" в пятницу.

Кроме того, по ее словам, в ходе конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из которых с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Марковская отметила, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

"Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала представитель следствия.

В пятницу в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России, в котором сыграют московские клубы "Локомотив" и ЦСКА. Поединок начнется в 21:30 по московскому времени.