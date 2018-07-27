В Москве помешали продать почти тонну радиоактивных ягод

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Городской ветеринарной лабораторией ГБУ "Мосветобъединение" с начала года было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 в 27 партиях ягод и грибов, которые не допустили к продаже. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном комитете ветеринарии в пятницу.

"Продукция с превышением содержания радионуклидов в соответствии с постановлением о запрещении ее использования и утилизации или уничтожении направляется на специализированное предприятие. Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии, в меньшей степени в продукции из российских регионов", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что превышение радионуклида цезия-137 обнаружено в продукции общим весом 858 кг, в том числе в 24 партиях черники (688 кг), одной партии брусники (6 кг) и двух партиях грибов (164 кг).

За аналогичный период 2017 года выявлены и изъяты из продажи 370 кг радиоактивных ягод и грибов.

"Цезий-137 опасен для человека, он хорошо накапливается в растениях и грибах, при их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени. Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно", - отметил собеседник "Интерфакса".

В комитете ветеринарии настоятельно не рекомендует приобретать растительную и другую пищевую продукцию на стихийных рынках или вдоль дорог.

"Желание сэкономить может привести к печальным последствиям, так как никто не даст гарантии безопасности такой продукции. Не следует рисковать своим здоровьем и здоровьем близких людей", - отметил глава комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.