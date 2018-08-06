Украинские пограничники задержали на выезде партию радиоактивных аквалангов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили в автомобиле гражданина Молдавии в воскресенье акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 раз, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"68-летний ценитель подводных погружений возвращался домой, в Молдавию, через пункт пропуска "Граденицы", находящемся в Беляевском районе Одесской области. Во время заезда на территорию пункта пропуска на авто мужчины "Toyota" молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". Пограничники зафиксировали превышение радиационного фона в 25 раз", - говорится в сообщении.

Во время более подробного осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра-спектрометра оказалось, что такой повышенный радиационный фон излучают акваланги, которые мужчина перевозил в багажном отделении. По его словам, он даже и не подозревал об опасности аппаратов.

"Пограничники взяли под контроль транспортное средство и отвели его на безопасное расстояние от путешествующих и служебных помещений. По данному факту поставлены в известность представители Нацполиции, ГСЧС и органы местного самоуправления", - рассказали в Госпогранслужбе.