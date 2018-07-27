Неизвестный напал с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция подтвердила, что на ее сотрудника было совершено нападение в центре Москвы.

"Сегодня около 15 часов на улице 1-я Брестская, дом 33, произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Там уточнили, что "разыскивается мужчина, 25-30 лет, рост 175-180, кавказской внешности, одет в темную куртку, светло-синие брюки, черную шапочку".

По словам собеседника агентства, полицейский госпитализирован.

Ранее осведомленный источник сообщил, что неизвестный с ножом напал на сотрудника полиции, охранявшего диппредставительство Словакии в центре Москвы. Тот получил несколько ножевых ран, при этом остался жив.