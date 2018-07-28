Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве оказался уроженцем Чечни

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов установили личность молодого человека, напавшего накануне с ножом на полицейского возле посольства Словакии в центре Москвы.

"Личность нападавшего установлена, молодой человек - уроженец Чечни 2000 года рождения", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне на 1-й Брестской улице у дома номер 33 произошло нападение на сотрудника полиции. "Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

По словам собеседника агентства, полицейский госпитализирован. "Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", - добавил представитель главка.

Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевший является командиром взвода по охране посольств и консульств. "Раненый - 31-летний командир взвода полиции по охране посольств и консульств", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести: он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову и лицо.

По данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.