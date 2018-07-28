Москва

Часть платформы "Кунцевская" Филевской линии метро закроют с 30 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В связи с продолжающимися ремонтными работами временно закроется часть платформы станции "Кунцевская" Филевской линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в субботу.

"Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход", - рассказал собеседник агентства.

При этом поезда "Русич", следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для высадки пассажиров, а поезда "Москва" не будут открывать двери последних трех вагонов. "Разница в количестве открываемых дверей в поездах "Русич" и "Москва" на станции "Кунцевская" связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения "Москва" будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что из-за ремонта вход и выход к платформе станции осуществляется только через вестибюли "Кунцевской" Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции "Кунцевская", следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться обратно.

Ранее сообщалось, что в течение 28 и 29 июля нет движения поездов на наземном участке "голубой" столичной подземки между "Киевской" и "Кунцевской".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Кунцевская

Новости по теме

Москва
МГУ проведет прямую трансляцию "кровавого" затмения ЛуныМГУ проведет прямую трансляцию "кровавого" затмения Луны
Затмение начнется в 21:24 по московскому времени, Луна полностью войдет в тень Земли в 22:30Подробнее
 Управление СКР по Москве возглавил Андрей СтрижовУправление СКР по Москве возглавил Андрей Стрижов
Он стал исполняющим обязанности руководителя после отставки Александра Дрыманова, который подозревается в коррупцииПодробнее
 Сергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории МосквыСергей Собянин: расходы на ЧМ-2018 стали одними из самых выгодных вложений в истории Москвы
Мэр рассказал, что принесло столице проведение мундиаля, а также о дальнейшем развитии города, его экономики и инфраструктурыПодробнее
 "Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж"Шереметьево" предложило трансферным пассажирам самим переносить свой багаж
Автоматизированная система перевозки вышла из строя из-за жары и высокой влажностиПодробнее
В центре Москвы загорелась крыша детского садаВ центре Москвы загорелась крыша детского сада
Людей в здании нет, так как оно было на ремонтеПодробнее
 Мосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры
Ранее экс-глава строительной компании СУ-155 представил недостаточно действительных подписей муниципальных депутатовПодробнее
 В Москву на смену дождям придет жараВ Москву на смену дождям придет жара
Как сообщили метеорологи, такая погода ожидается к 26 июля, однако в начале недели зонты оставлять дома не стоитПодробнее
 Суд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэрыСуд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэры
Ему ранее было отказано, так как Гудков не предоставил 110 необходимых подписей муниципальных депутатовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавое" затмение Луны6 фото
28 июля
"Кровавое" затмение Луны
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возрастаВ РоссииСуд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пыткахВ РоссииПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыЭкономикаСовет Федерации одобрил закон о повышении НДСКультураСкончался писатель Владимир ВойновичВ РоссииМитинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем Востоке

Жители регионов Северо-Запада РФ вышли на митинги против пенсионной реформы

Нападающий Дзюба предложил Путину заняться футболом вместо хоккея

Путин в Кремле наградил членов сборной России по футболу

Путин в Кремле наградил членов сборной России по футболуСтанислав Черчесов получил орден Александра Невского Подробнее

Падение автобуса в ущелье в Индии привело к гибели 10 человек

Столичная полиция насчитала 6,5 тыс. участников акции против пенсионной реформы

В Египте суд вынес смертные приговоры 75 "братьям-мусульманам"

В центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возрастаОрганизаторы акции пообещали устроить осенью "марш миллионов" в российских регионах Подробнее

Президент России принял участие в крестном ходе в центре Москвы

Совфед разрешил болельщикам ЧМ посещать Россию до конца года без визы

Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пытках

Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пыткахПод стражу взят младший инспектор ИК-1 Подробнее

Сенаторы объявили 19 апреля Днем принятия Крыма в состав Российской империи

Митинг против изменений пенсионного законодательства прошел в Екатеринбурге

В горах Кабардино-Балкарии пропал турист из Петербурга

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru