Часть платформы "Кунцевская" Филевской линии метро закроют с 30 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В связи с продолжающимися ремонтными работами временно закроется часть платформы станции "Кунцевская" Филевской линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в субботу.

"Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход", - рассказал собеседник агентства.

При этом поезда "Русич", следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для высадки пассажиров, а поезда "Москва" не будут открывать двери последних трех вагонов. "Разница в количестве открываемых дверей в поездах "Русич" и "Москва" на станции "Кунцевская" связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения "Москва" будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что из-за ремонта вход и выход к платформе станции осуществляется только через вестибюли "Кунцевской" Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции "Кунцевская", следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться обратно.

Ранее сообщалось, что в течение 28 и 29 июля нет движения поездов на наземном участке "голубой" столичной подземки между "Киевской" и "Кунцевской".