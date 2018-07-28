В центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста проходит на проспекте Сахарова в Москве. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники акции принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Пришедшие скандируют лозунги с требованием отставки правительства и роспуска Госдумы.

Вдоль проспекта Сахарова выставлены металлические ограждения, там же стоят автозаки. На проспект сотрудники полиции пропускают только через рамки металлоискателей, установленные со стороны станции метро "Комсомольская". На месте дежурят сотрудники МВД и Росгвардии.

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, выстуая на митинге, объявил о планах провести в сентябре в ряде российских городов акции протеста против изменений пенсионного законодательства.

"В сентябре мы проводим российский "марш миллионов", - сказал Удальцов со сцены на проспекте Академика Сахарова.

Огромный митинг #КПРФ на проспекте Сахарова против пенсионной реформы pic.twitter.com/EQbi7rWn1W — Сергей Обухов (@SObuhov) 28 июля 2018 г.

Он отметил, что это произойдет, если правительство не откажется от соответствующих планов, предусматривающих, в частности, повышение пенсионного возраста.

В середине июня этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. Он отметил, что предлагались разные варианты.