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28 июля в Москве стало самым жарким днем с начала года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 субботы поднялась до 30,7 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Таким образом, 28 июля стал самым жарким днем 2018 года, предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня, когда воздух раскалился до 30,6 градуса", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что окончательное значение температуры субботы станет известно к концу дня.

Во второй половине дня с приходом атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди, которые немного остудят раскаленный воздух.

Между тем, абсолютный температурный рекорд дня 28 июля был зафиксирован в 2010 году, когда столбики поднялись до отметки в 37,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, жара в столичном регионе с воскресенья ослабнет, но температура по-прежнему останется выше климатической нормы. В ночь на 29 июля в Москве температура составит 20-22 градуса, днем столбики термометров не превысят 25-27 градусов, не исключены кратковременные дожди.

В первой половине следующей недели осадков не ожидается. В понедельник днем температура составит 24-26 градусов в городе и до 27 - по области, во вторник воздух в Москве прогреется до 25-27 градусов, по области - от 23 до 28.

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