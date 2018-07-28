Перед дождем температура в Москве достигла максимума с начала года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во второй половине дня в Москве всего за несколько часов выпало около десятой части июльской нормы осадков.

"К 21:00 прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил 9 мм при месячной норме 94 мм", - сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

В метеобюро отметили, что перед началом сильных дождей температура воздуха достигла максимума с начала 2018 года - 31,1 градуса жары.

Как передает корреспондент "Интерфакса", из-за грозовых ливней было прервано выступление группы "Gorillaz" в Парке имени Горького, где походит музыкальный фестиваль.