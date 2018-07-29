В центре Москвы задержан мужчина за нападение на полицейского

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший с ножом на сотрудника полиции у здания диппредставительства Словакии в центре Москвы, задержан, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области столичными полицейскими задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская", - сказала Волк.

В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий, добавил он.

Ранее сообщалось, что днем в пятницу часов на улице 1-я Брестская, дом 33, произошло нападение на сотрудника полиции. "Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия", - сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель МВД.

По словам собеседницы агентства, полицейский госпитализирован.

"Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", - добавила Волк.

Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевший является командиром взвода по охране посольств и консульств. "Раненый - 31-летний командир взвода полиции по охране посольств и консульств", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести: он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову и лицо.

По данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В минувшее воскресенье источник агентства сообщил, что нападавший- уроженец Чечни 2000 года рождения.