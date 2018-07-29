Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Реджеп Эрдоган назвал сроки саммита по сирийскому вопросу, в котором примут участие Россия, Франция, Германия и Турция.

- Мужчина с ножом напал на сотрудника полиция у здания посольства Словакии в Москве. Полицейский госпитализирован в состоянии средней тяжести с семью ножевыми ранениями.

- Власти Армении назвали неэффективными обсуждения и разъяснения отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, которого готовятся арестовать на родине.

- Поезд в Московской области сбил троих человек, переходивших железную дорогу в неположенном месте. Один из них погиб.